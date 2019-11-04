Son Dakika Haberleri: Ruanda'daki soykırım sanığı, Brüksel'de ömür boyu hapis talebiyle yargılanıyor
Son Dakika Dünya Ruanda'daki soykırım sanığı, Brüksel'de ömür boyu hapis talebiyle yargılanıyor

Ruanda'daki soykırım sanığı, Brüksel'de ömür boyu hapis talebiyle yargılanıyor

6 saat önce

Ruanda'da 1994 yılında gerçekleşen soykırımda sorumluluğu olduğu düşünülen Fabien Neretsé isimli eski üst düzey bir memurun Brüksel'deki duruşması başladı.

Ruanda'daki soykırım sanığı, Brüksel'de ömür boyu hapis talebiyle yargılanıyor, System.String[]

Ruanda'da 1994 yılında gerçekleşen soykırımda sorumluluğu olduğu düşünülen Fabien Neretse isimli eski üst düzey bir memurun Brüksel'deki duruşması başladı.


2011 yılında Fransa'da gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanan Neretse, 1994 yılının nisan ila temmuz ayları arasında 13 cinayet ve üç cinayete teşebbüs suçundan ömür boyu hapis cezası ile yargılanıyor. Sanık, daha önceki sorularında kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

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Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:23 
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