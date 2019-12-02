Ruanda'daki soykırımın 71 yaşındaki sanığı Neretse, Brüksel'de yargılanıyor

Ruanda'da 1994 yılında gerçekleşen soykırımda sorumluluğu olduğu düşünülen Fabien Neretse isimli eski üst düzey bir memurun Brüksel'deki duruşmasında bugün tanıkların ve sanığın ifadesine başvurulacak.



Pazartesi günü başlayan duruşmada jüri üyelerinin belirlenmesinin ardından, bugünkü duruşmada 71 Neretze mahkeme heyetinin suçlamalarla ilgili sorularını yanıtlayacak.