Son Dakika Haberleri: Ruanda'daki soykırımın 71 yaşındaki sanığı Neretse, Brüksel'de yargılanıyor
Son Dakika Dünya Ruanda'daki soykırımın 71 yaşındaki sanığı Neretse, Brüksel'de yargılanıyor - Son Dakika Dünya

Ruanda'daki soykırımın 71 yaşındaki sanığı Neretse, Brüksel'de yargılanıyor

6 saat önce

Ruanda'da 1994 yılında gerçekleşen soykırımda sorumluluğu olduğu düşünülen Fabien Neretse isimli eski üst düzey bir memurun Brüksel'deki duruşmasında bugün tanıkların ve sanığın ifadesine başvurulacak.

Ruanda'daki soykırımın 71 yaşındaki sanığı Neretse, Brüksel'de yargılanıyor, System.String[]

Ruanda'da 1994 yılında gerçekleşen soykırımda sorumluluğu olduğu düşünülen Fabien Neretse isimli eski üst düzey bir memurun Brüksel'deki duruşmasında bugün tanıkların ve sanığın ifadesine başvurulacak.


Pazartesi günü başlayan duruşmada jüri üyelerinin belirlenmesinin ardından, bugünkü duruşmada 71 Neretze mahkeme heyetinin suçlamalarla ilgili sorularını yanıtlayacak.

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Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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