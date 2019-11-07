Son Dakika Haberleri: Ruanda'dan eski komutanların serbest kalmasını isteyen İngiliz vekillere ret
Son Dakika Güncel Ruanda'dan eski komutanların serbest kalmasını isteyen İngiliz vekillere ret

Ruanda'dan eski komutanların serbest kalmasını isteyen İngiliz vekillere ret

6 saat önce

Ruanda, İngiliz vekillerin, tutuklu bulunan iki eski üst düzey askeri görevlinin serbest bırakılması çağrısını reddetti.

Ruanda'dan eski komutanların serbest kalmasını isteyen İngiliz vekillere ret, System.String[]

Ruanda, İngiliz vekillerin, tutuklu bulunan iki eski üst düzey askeri görevlinin serbest bırakılması çağrısını reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ruanda hükümetini aşağıladığı ve halkı tahrik ettiği için 2016'da mahkum edilen iki üst düzey komutanın serbest bırakılması için İngiliz vekillerden yapılan çağrı kabul edilmedi.

Ruanda Adalet Bakanı Johnston Busingye, İngiliz vekillere, tutuklu bulunan eski Cumhuriyet Muhafız Alayı Komutanı Albay Tom Byabagamba ve Ruanda'nın İngiltere'deki eski Askeri Ataşesi Tuğgeneral Frank Rusagara'yı serbest bırakma çağrısının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Busingye, bağımsız yargı süreci hakkında yorum yapmalarının ve yargıya müdahale etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Beş İngiliz milletvekili, hafta başında Ruanda hükümetine yazdıkları mektupta, eski komutanların sağlık koşullarındaki kötüleşmeye işaret ederek bu isimlerin serbest kalmasını istemişti.

2016'da yargılanan komutanlardan, devletin çok sayıda suikasta karıştığını ileri süren Byabagamba 21, hükümetin ifade özgürlüğünü kısıtladığına ilişkin açıklamalar yapan Rusagara ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enerji projeleri nedeniyle İstanbul dahil 4 ilde acele kamulaştırma kararı alındı
Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak, FETÖ'den beraat etti Bülent Arınç'tan istifasını isteyenlere yanıt: İstifa etmedim ve istifamı gerektirecek hiçbir şey yok İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:04:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ruanda'dan eski komutanların serbest kalmasını isteyen İngiliz vekillere ret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]