Son Dakika Haberleri: Ruanda'dan Macron'a Soykırımın 25. Yıldönümü Daveti

Ruanda'dan Macron'a Soykırımın 25. Yıldönümü Daveti

1 saat önce

KİGALİ (İHA) – Fransa'yı 1994 yılında yaklaşık 800 bin vatandaşının soykırıma uğramasından sorumlu tutan Ruanda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'u 7 Nisan'da gerçekleşecek 25. yıl anma törenine davet etti.

Ruanda'dan Macron'a Soykırımın 25. Yıldönümü Daveti, System.String[]
KİGALİ (İHA) – Fransa'yı 1994 yılında yaklaşık 800 bin vatandaşının soykırıma uğramasından sorumlu tutan Ruanda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'u 7 Nisan'da gerçekleşecek 25. yıl anma törenine davet etti.

Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'un 7 Nisan'da gerçekleşecek olan 1994 soykırımının 25. yıl anma törenine davet edildiğini açıkladı. Macron'un başkent Kigali'de gerçekleştirilecek törene katılıp katılmayacağı henüz açıklanmadı. Eğer daveti kabul ederse, katliamdan beri ülkeyi ziyaret eden ikinci Fransız Cumhurbaşkanı olacağı aktarıldı. Nicolas Sarkozy, katliamdan sonra Şubat 2010'da Kigali'yi ilk ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçmişti. Sarkozy, Fransa'nın ciddi hatalar yaptığını ama özür dilemediğini itiraf etmişti. - KİGALİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:48 Kaynak: İHA

7 Nisan, Cumhurbaşkanı, Fransa, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu

AK Parti'den İstifa Eden 800 Kişi CHP'ye Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 20:09:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ruanda'dan Macron'a Soykırımın 25. Yıldönümü Daveti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]