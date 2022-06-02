Ruanda'dan uluslararası topluma "Kongo Demokratik'te başarısız oldunuz" eleştirisi - Son Dakika
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Ruanda'dan uluslararası topluma "Kongo Demokratik'te başarısız oldunuz" eleştirisi

02.06.2022 14:34
Ruanda'dan uluslararası topluma "Kongo Demokratik'te başarısız oldunuz" eleştirisi

Ruanda hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda devam eden çatışmalar ve Ruanda ile gerginliğe neden olan güvenlik krizinin çözümünde uluslararası toplumun başarısız olduğunu bildirdi.

Ruanda hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda devam eden çatışmalar ve Ruanda ile gerginliğe neden olan güvenlik krizinin çözümünde uluslararası toplumun başarısız olduğunu bildirdi.

Ruanda Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Stephanie Nyombayire, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, KDC'nin doğusundaki olaylar ve Ruanda ile arasında gerginliğe yol açan çatışmaların çözülememesi nedeniyle uluslararası toplumu eleştirdi.

Sözcü Nyombayire, KDC'nin doğusunda yaşananların uluslararası toplumun başarısızlığı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) KDC'de görevli askeri misyonunun işlevsiz olduğu değerlendirmesinde bulunan Nyombayire, "KDC'deki BM İstikrar Misyonu (MONUSCO), artık gözlemci statüsü talep edemez. Bu suç ortaklığı." şeklinde konuştu.

Nyombayire, Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Ruanda'nın Kurtuluşu İçin Demokratik Güçler'in (FDLR) KDC ordusuna entegre edildiğini ve Ruanda'ya karşı bombalama faaliyetlerinde görev aldıklarını ifade etti.

KDC tarafından gündeme getirilen, Ruanda'nın M23 isyancılarını desteklediği yönündeki iddiaları reddeden Nyombayire, bunun KDC'nin bir iç sorunu olduğunu söyledi.

Ruanda hükümeti, 23 Mayıs'ta KDC tarafından ülke topraklarına top mermisi atıldığını ve bunun sonucunda yerleşim yerlerinin ve sivillerin zarar gördüğünü ileri sürmüştü.

KDC ise komşusu Ruanda'yı isyancı grup 23 Mart Hareketine (M23) askeri destek vermekle suçluyor.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuştu.

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Kaynak: AA

Twitter, Sözcü, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruanda'dan uluslararası topluma 'Kongo Demokratik'te başarısız oldunuz' eleştirisi - Son Dakika


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