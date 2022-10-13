Ruanda Devlet Başkanı Kagame: "Afrika bir problemler kıtası değildir"

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Afrikalı gençlerin toplandığı zirvede "Afrika'nın bir problemler kıtası" olarak görülmesinin sorunlu bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) desteğiyle Ruanda'nın başkenti Kigali'de yapılan ve 9 bin gencin katıldığı Youth Connekt Zirvesi'nde konuşan Kagame, gençlerin yapacağı yeniliklerin daha dirençli bir Afrika'nın kurulmasına öncülük edeceğini belirtti.

Kagame, "Afrika bir problemler kıtası değildir, katiyen! Tabii ki problemler var ama nerede sorunlarla karşılaşmazsınız ki?" ifadesini kullandı.

Liderlerin, gençleri kalkınma yolunda birer ortak olarak görmesi gerektiğini dile getiren Kagame, gençlere kendilerinden şüphe etmemeleri ve emin adımlarla ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob da zirveye görüntülü olarak katıldı.

Zirvede düzenlenen panelde gençler, farklı ülkelerden üst düzey yöneticilere sorular yöneltti.