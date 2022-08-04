Ruanda Devlet Başkanı: "Nereden geldiğimizi ve kim olduğumuzu aklımızdan çıkarmıyoruz" - Son Dakika
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Ruanda Devlet Başkanı: "Nereden geldiğimizi ve kim olduğumuzu aklımızdan çıkarmıyoruz"

04.08.2022 11:53
Ruanda Devlet Başkanı: "Nereden geldiğimizi ve kim olduğumuzu aklımızdan çıkarmıyoruz"

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, dünyanın önde gelen genç iş adamlarıyla yaptığı toplantıda, demokrasiyi bir yönetim aracı olarak gördüklerini belirterek yöneticiler olarak "nereden geldiklerini" akıllarından çıkarmadıklarını söyledi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, dünyanın önde gelen genç iş adamlarıyla yaptığı toplantıda, demokrasiyi bir yönetim aracı olarak gördüklerini belirterek yöneticiler olarak "nereden geldiklerini" akıllarından çıkarmadıklarını söyledi.

Kagame, başkent Kigali'de Genç Başkanlar Örgütü organizasyonuyla yurt dışından gelen 26 şirketin yönetim kurulu başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada demokrasinin bir yönetim şekli olduğuna vurgu yapan Kagame, "Demokrasi yönetim demektir ve aynı zamanda tercih demektir, halkın tercihi." ifadesini kullandı.

Kagame, insanların demokrasiyle kendilerine ne yapmak istediklerinin tercihinde de bulunduğunu kaydederek "Eğer Ruanda halkının tercihleri ve yaşam biçimi saygı görmüyorsa o zaman demokrasiden bahsedemeyiz." dedi.

Devlet Başkanı Kagame, "Nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu ve ne olmak istediğimizi aklından çıkarmıyoruz." diye konuştu.

130 ülkede 30 binden fazla üyesi bulunan Genç Başkanlar Örgütünün temsilcileri, 9 ülkelik tur kapsamında Kenya, Seyşeller, Nepal, Butan, Türkiye, Romanya ve İsviçre'yi de ziyaret edecek.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruanda Devlet Başkanı: 'Nereden geldiğimizi ve kim olduğumuzu aklımızdan çıkarmıyoruz' - Son Dakika

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