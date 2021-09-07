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Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

07.09.2021 16:15
Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, "Türkiye'ye geçen yıl aldığımız yeni tip koronavirüs (Kovid-19) desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, " Türkiye'ye geçen yıl aldığımız yeni tip koronavirüs (Kovid-19) desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Binlerce koruyucu ekipman ve cihaz Türkiye tarafından Ruanda'ya gönderildi ve bizim bu salgına karşı mücadelemizi destekledi." dedi.

Biruta, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu'na gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden Biruta, mevkidaşıyla iş birliğini değerlendirebilmenin son derece önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Biruta, "Her zaman olduğu gibi görüşmemiz son derece sıcak bir ortamda, son derece verimli bir şekilde gerçekleşti ve 4 mutabakat zaptı imzalama fırsatı bulduk. Bu, iki farklı alanlarda iş birliği yapmamızı sağlayacak." dedi.

Kovid-19 salgını ile dünyada farklı sorunların yaşandığına dikkati çeken Biruta, "Bütün bunlara rağmen bizim iş birliğimiz çok güçlü olmaya ve büyümeye devam etti. Bir kez daha Türkiye'ye geçen yıl aldığımız Kovid-19 desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Binlerce koruyucu ekipman ve cihaz hükümetiniz tarafından Ruanda'ya gönderildi ve bizim bu salgına karşı mücadelemizi destekledi." ifadesini kullandı.

Biruta, bugünkü görüşmede, iş birliklerinin hangi alanlara yaygınlaştırılabileceğini değerlendirdiklerini belirterek, Türkiye'nin, Ruanda için son derece güçlü bir ekonomik ortak olmaya devam edeceğini vurguladı.

Türk firmalarının Ruanda'daki yatırımları

Biruta, Türkiye'nin Ruanda'daki yatırımlarının hızlı bir biçimde artmaya devam ettiğini, özellikle inşaat, enerji, üretim ve konaklama-ağırlama sektörlerindeki yatırımların sürdüğünü belirtti.

İki ülke arasındaki yatırımların artmasını ümit ettiklerini aktaran Biruta, "Burada iş insanlarıyla görüşmelerde bulunduk. Bu süre içerisinde Afrika-Türkiye Ekonomik Forumu'na kadar bu çalışmaların nasıl artırabileceğini görüşmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede, bazı Türk firmalarının Ruanda'ya yatırım yapabileceğine inanıyoruz ve Ruanda olmasa bile diğer Afrika ülkelerine yapılacak yatırımların da önemli etkisi olacaktır. Biz özellikle Afrika kıtasındaki imkanları araştırmalarını ve bu konudaki araçlardan yararlanmalarını özellikle de Doğu Afrika topluluğunun bir parçası olan Ruanda'daki fırsatlardan yararlanmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Afrika Serbest Ticaret Anlaşması'nın ocak ayında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Biruta, bütün bu araçlardan Türk firmalarının yararlanabileceğini ve bunların son derece önemli bir katkı getirebileceğine inandıklarını söyledi.

Biruta, "Afrika'da daha fazla Türk firmasının yatırım yapmasını görmek istiyoruz ve bu çerçevede Ruanda'nın da Afrika'ya bir giriş kapısı olarak algılanması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Biruta, Ruanda'nın finansal altyapısını kurmuş bir ülke olduğunu, hem Ruanda hem bölgeye yatırım yapmak isteyen bütün firmaların, özellikle Türk firmalarına bunların önemli bir katkı sağlayabileceğine inandıklarını aktardı.

Biruta, şöyle devam etti:

"Mevkidaşıma Ruanda'nın özellikle de Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki istikrarın korunmasında getirmiş olduğu katkıyı hatırlatmak istiyorum. Mozambik'teki terörizmle mücadele konusundaki katkılarımızı da hatırlatmak istiyorum. Tabii ki dünyanın geri kalanı, Afganistan ve Afrika kıtası ile ilgili olarak çalışmalarımızı da değerlendirebildik. Her iki ülke de daha barışçıl ve daha güvenli bir dünya kurulmasında önemli katkılarda bulunuyor."

Biruta, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması ile ilgili soruya yönelik, bu anlaşmanın Afrika ve yatırımcılar için çok önemli olduğunu, Afrika kıtasına yatırım yapmak isteyen bütün tarafların Afrika ülkelerinin tamamı ile ticaret ilişkilerinde bu anlaşmadan yararlanabileceklerini belirterek, Türk firmalarını kıtaya yatırım yapmaya davet etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Afrika, Ruanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruanda Dışişleri Bakanı Biruta, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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