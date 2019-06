Ruanda Dışişleri Bakanı Sezibera TBMM'de

Türkiye-Ruanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Mücahit Durmuşoğlu , Ruanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ve beraberindeki heyet ile görüştü.Görüşmede konuşan Durmuşoğlu, misafir heyeti Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Afrika ortaklık stratejisi açısından Ruanda'yı önemli bir ortak olarak gördüklerini ve iki ülke arasındaki iş birliğini her alanda geliştirmeye hazır olduklarını ifade eden Durmuşoğlu, "Ruanda'nın 1994 yılında maruz kaldığı büyük soykırım hepimizin hafızalarındadır. Ruanda soykırıma rağmen kısa sürede yeniden ayağa kalkabilmiş ve hatta başardığı reformlarla Afrika'nın örnek gösterilen bir ülkesi haline gelmiştir." dedi.Türkiye ile Ruanda arasında üst düzey ilişkilerin geliştirilmesinin önemsediklerini vurgulayan Durmuşoğlu, parlamentolararası ilişkilerin seyrinden ayrıca memnuniyet duyduklarını söyledi.İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Durmuşoğlu, "2018 yılında ticaret hacmimiz 21 milyon dolar seviyelerindedir. İhracatımız 20 milyon 894 bin dolar, ithalatımız ise 131 bin dolar gerçekleşmiştir. Bu rakamlar istenen seviyenin çok uzağındadır. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ruanda'daki faaliyetleri hakkında da değerlendirmede bulunan Durmuşoğlu, örgütün Afrika'da geniş bir ağa sahip olduğunu anlattı.FETÖ'nün yalnız Türkiye için değil, faaliyette bulunduğu tüm ülkeler için büyük bir tehdit olduğunun altını çizen Durmuşoğlu, "Ruanda'da faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı okulun 2017 yılında kapatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu konuda gösterdiğiniz hassasiyet bizleri memnun etmiştir ancak FETÖ'nün ülkenizde hala ticari yapılanmasının, iş adamlarının olduğunu biliyoruz. Bu yapılanmanın tamamen bertaraf edilmesinde de yardımlarınızı bekliyoruz." diye konuştu. Ermenistan 'ın 1915 olaylarını çarpıtmasından endişe duyuyoruz"Mücahit Durmuşoğlu, Ermenistan'ın 1915 yılında yaşanan olayları "Ermeni soykırımı" olarak çarpıtma gayretinde olduğunu söyledi.Ruanda'nın başkenti Kigali Soykırım Müzesi'ndeki temelsiz Ermeni görüşlerini yansıtan bölümün kapatıldığını da memnuniyetle öğrendiğini belirten Durmuşoğlu, "Bu çerçevede anılan bölümün müzede tekrar açılmayacağını ve konunun ülkelerimiz arasında bir sorun olmaktan çıkarılacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.Yatırımcılara davetRuanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera da Türkiye ile Ruanda arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini dile getirdi.İki ülke arasında diplomasiden turizme, ekonomiden tarıma 17 anlaşmanın bulunduğunu anlatan Sezibera, şunları kaydetti:"Ülkelerimiz arası ticaret hala çok düşük seviyede. Türk iş dünyasını da ziyaret edeceğiz. İki ülke arasındaki ilişkinin güçlenmesini arzu ediyoruz. Ruandalı iş adamlarını cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Bizim iş adamlarımız da bu cesaretle Türkiye'deki piyasayı görebilsin. Ayrıca yapılan düzenlemeler Ruanda'ya yapılacak yatırımlar açısında gelişmiş durumdadır. Bu açıdan Türk iş adamlarının yatırımlarını da önemsiyoruz. Ülkemizde şu an 22 Türk firması var. Diğer Türk yatırımcıları da cesaretlendirmek istiyoruz. Daha fazla Türk yatırımcının ülkemizde bulunmasından memnuniyet duyacağız."Ruanda'nın, FETÖ konusunda tavizsiz Türkiye'nin yanında olduğunu, ülkede gerçekleştirilen faaliyetleri de Türkiye'deki darbe girişimi sonrasında sonlandırdıklarını belirten Sezibera, "Biz bunların bir örgüt olduklarını bilemezdik. Bu oluşumu ülkemize yatırım yapmaya gelen iyi Türk firmaları olarak değerlendirmiştik. Türkiye'nin bize bildirmesi sonrasında da o okulları kapattık. Sizi temin ederim ki bu organizasyonla ilgisi olan her kişiyi sizden gelen bilgiler doğrultusunda temizledik. Ülkemizde bu tip organizasyonlarla alakası olan hiç kimse barınamaz. Biz temiz Türk yatırımlarını görmek istiyoruz." dedi.Sezibera, Ermenistan ile ilişkilerinin de Türkiye'ye karşı bir ilişki olmadığını sözlerine ekledi.