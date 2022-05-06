Ruanda Gençlik ve Kültür Bakanı yolsuzluk suçlamasıyla ev hapsine alındı - Son Dakika
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Ruanda Gençlik ve Kültür Bakanı yolsuzluk suçlamasıyla ev hapsine alındı

06.05.2022 14:08
Ruanda Gençlik ve Kültür Bakanı yolsuzluk suçlamasıyla ev hapsine alındı

Ruanda Gençlik ve Kültür Bakanı Edouard Bamporiki, yolsuzluk suçlamasıyla ev hapsine alındı.

Ruanda Gençlik ve Kültür Bakanı Edouard Bamporiki, yolsuzluk suçlamasıyla ev hapsine alındı.

Ruanda Araştırma Bürosunca (RIB) yapılan açıklamada, Bamporiki'nin "ciddi" bir yolsuzluk davasının sanığı olduğu ve davayla ilgili soruşturma bitene kadar ev hapsinde kalacağı belirtildi.

Devlet Başkanı Paul Kagame, Bamporiki'nin bakanlık görevini de askıya aldı.

Daha önce Ruanda Ulusal Meclisi Başkanı olarak görev yapan Bamporiki, 2019 yılında bakan olarak atanmıştı.

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Yolsuzluk, Araştırma, gençlik, Ruanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruanda Gençlik ve Kültür Bakanı yolsuzluk suçlamasıyla ev hapsine alındı - Son Dakika


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