Ruanda tarafından açılan ateş sonucu gövdesine mermilerin isabet ettiği uçak KDC'nin Goma şehrine mecburi iniş yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yerel saatle 17.03'te KDC'ye ait "Sukhoi-25" tipi savaş uçağı, Ruanda hava sahasını 3 kez ihlal etti.

Kaynak: AA

Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ruanda, hava sahasını ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti savaş uçağını vurdu - Son Dakika

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