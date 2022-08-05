Ruanda, M23 isyancılarını "desteklediğini ortaya koyan" BM raporunu reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ruanda, M23 isyancılarını "desteklediğini ortaya koyan" BM raporunu reddetti

05.08.2022 15:31
Ruanda, M23 isyancılarını "desteklediğini ortaya koyan" BM raporunu reddetti

Ruanda hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) isyancı 23 Mart Hareketi'ni (M23) desteklediğine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ortaya atılan iddiaları reddetti.

Ruanda hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) isyancı 23 Mart Hareketi'ni (M23) desteklediğine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ortaya atılan iddiaları reddetti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi uzmanlarınca hazırlanan ve dün basına sızdırılan raporun sahte iddialar taşıdığı ve henüz yayınlanmadığı vurgulandı.

Bu konuda daha önce hazırlanan raporda bu uzmanların görüşlerinin hiçbirinin olmadığı hatırlatılan açıklamada, Ruanda'nın KDC'den gelen askeri tehdide karşı önlem aldığı ve M23'ü sınırlarından uzaklaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, M23'ün KDC sınırlarındaki eylemlerinden Ruanda'nın sorumlu olmadığına işaret edildi.

BM uzmanlarına ait olduğu belirtilen raporda, Ruanda askerlerinin M23 isyancılarıyla hareket ettiği ve ortak operasyonlar dahi yaptığı ileri sürülmüştü.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), daha önce M23'ün sivilleri hedef aldığını ve savaş suçu işlediğini belirtmişti.

2012'den bu yana faaliyet gösteren M23 isyancıları, KDC'yi Tutsilere karşı ayrımcı politikalar yürütmekle suçluyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

YORUMLAR
500
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, BM Sözcüsü'nü sınır dışı ediyor Kongo Demokratik Cumhuriyeti, BM Sözcüsü'nü sınır dışı ediyor
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, 23 Mart, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruanda, M23 isyancılarını 'desteklediğini ortaya koyan' BM raporunu reddetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:03 Cristiano Ronaldo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi
20:31 Türk araştırmacıların çalışması umut vadediyor! Kanserli hücreyi yok edecek ilaç çalışması tüm hızıyla sürüyor
20:24 Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek
20:04 Süper Lig'de sezonun ilk golü atıldı! Kornerden gelen topa enfes vurdu
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:39 Kaldırımda skuter süren şahıs kesilen cezaya tepki gösterdi: Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 21:53:17. #1.13#
SON DAKİKA: Ruanda, M23 isyancılarını "desteklediğini ortaya koyan" BM raporunu reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement