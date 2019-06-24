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Ruanda ile İşbirliği Semineri

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ruanda Ankara Büyükelçiliğinin ortak organizasyonuyla "Ruanda ile İşbirliği Semineri" gerçekleştirildi.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ruanda Ankara Büyükelçiliğinin ortak organizasyonuyla "Ruanda ile İşbirliği Semineri" gerçekleştirildi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Oda'nın Meclis Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasında, Türkiye'nin dış politikasında Afrika'nın çok önemli yere sahip olduğunu, Afrika Birliği'nin Türkiye'nin stratejik ortaklarından biri durumunda yer aldığını söyledi.
Ruanda ile 2018'de ticaret hacminin yaklaşık 21 milyon dolar düzeyinde olduğunu dile getiren Baran, "Ruanda bilişim teknolojileri, turizm, enerji, madencilik, gıda işleme ve paketleme, tarım, mobilya ve tekstil başta olmak üzere birçok alanda yatırım yapılabilecek bir ülke." dedi.
Baran, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 2009'da 143. sırada yer alan Ruanda'nın atılımlarla bu yıl 29'uncu sıraya yükseldiğini belirterek, "Ruanda'nın gelişimini takip ediyoruz. Büyümesi ve bölgesinin anahtar ülkesi olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.
Baran ile Büyükelçi Williams Nkurunziza'nın karşılıklı hediyeleşmesinin ardından Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera da ülkesindeki yatırım fırsatlarına ilişkin seminer verdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:09 Kaynak: AA
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