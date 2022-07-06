Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti liderleri sorunların çözümü için uzlaştı

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Devlet Başkanı Felix Tshisekedi, iki ülke arasındaki sorunlarının çözümü noktasında anlaşmaya vardı.

Taraflar, Angola Devlet Başkanı Joao Lourenço'nun ara buluculuğunda başkent Luanda'da bir araya geldi.

Ruanda ile KDC arasındaki gerginliği görüşen Kagame ve Tshisekedi, sorunların çözümü için uzlaşı sağladı.

Görüşmede alınan kararlar kapsamında Angola'nın gözetiminde Ruanda-KDC ortak komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Öte yandan iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi, düşmanlıkların derhal durdurulması ve mültecilerin ülkelerine geri dönüşü üzerinde mutabık kalındı.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi'nin (M23) geçen yıl kasımda tekrar başlayan saldırıları bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında bir krize neden olmuştu.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda hükümeti tarafından desteklendiğini iddia etmiş, Ruanda tarafı ise suçlamaları reddetmişti.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuştu.