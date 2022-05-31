Ruanda, KDC'ye misilleme uyarısı yaptı

Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) askeri saldırısını tekrarlaması halinde misilleme yapacakları uyarısında bulundu.

Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saldırılar devam ederse boş boş oturmayacağız. Ruanda, ülkenin ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için yanıt verme hakkına sahip olacak ve biz bunu yapacak araçlara sahibiz." dedi.

Ruanda hükümeti, geçen hafta, KDC tarafından ülke topraklarına top mermisi atıldığını ve bunun sonucunda yerleşim yerlerinin ve sivillerin zarar gördüğünü ileri sürmüştü.

KDC, komşusu Ruanda'yı 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı gruba askeri destek vermekle suçluyor.

KDC yönetimi son olarak isyancıların operasyon sonrası sınır bölgelerine çekilmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuştu.