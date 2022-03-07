Ruanda, komşu ülkeleriyle sınırlarını yeniden açtı - Son Dakika
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Ruanda, komşu ülkeleriyle sınırlarını yeniden açtı

07.03.2022 14:31
Ruanda, komşu ülkeleriyle sınırlarını yeniden açtı

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda, komşu ülkelerle sınırlarını yeniden açtığını duyurdu.

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda, komşu ülkelerle sınırlarını yeniden açtığını duyurdu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kara sınırları 7 Mart'tan itibaren yeniden açıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Ruanda'nın, güney komşusu Burundi, kuzey komşusu Uganda, doğu komşusu Tanzanya ve batı komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile kara sınırlarını yeniden açtığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sınır geçişlerinde Sağlık Bakanlığının kararlarına bağlı olarak Kovid-19 testi yapılacağı belirtildi.

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Başbakanlık, Afrika, Ruanda, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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