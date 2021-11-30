Ruanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 3. doz aşıları yapmaya başlayacağını duyurdu.
Ruanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3. doz aşıların sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü kişilere uygulanmaya başlanacağı belirtildi.
Bulaşıcı hastalıklar dışında rahatsızlıkları olan 30 ila 50 yaşlarındaki kişilere de 3. dozun yapılacağı kaydedilen açıklamada, ilave aşılamanın başkent Kigali'de başlayacağı bilgisi paylaşıldı.
Yaklaşık 13 milyon nüfusa sahip Ruanda'da şimdiye dek 3 milyondan fazla kişi tam aşılandı.
Ülke, dün, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya ve Zimbabve'ye doğrudan uçuşları geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ruanda, Kovid-19'a karşı 3. doz aşılamaya başlıyor - Son Dakika