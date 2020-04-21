Ruanda Kovid-19'la mücadele için ventilatör üretti - Son Dakika

Afrika ülkesi Ruanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanmak için ventilatör üretmeye başladı.

Entegre Politeknik Bölge Merkezi (IPRC) mühendislerinden Joseph Habiyaremye, gazetecilere yaptığı açıklamada, ventilatör üretimine başladıklarını ve ilk ürünlerin çok yakında piyasaya sunulacağını dile getirdi.

Habiyaremye, "Salgının dünyayı nasıl etkilediğini ve virüs tedavisinde ventilatörlerin önemini gördükten sonra hemen üretim için harekete geçtik." dedi.

Üretimde yerli ham madde kullandıklarını belirten Habiyaremye, "İthal ventilatörler yaklaşık 20 bin dolara temin edilirken bizim ventilatörlerimiz iki ya da dört bin dolara satın alınabilir." şeklinde konuştu.

Ruanda'da 147 Kovid-19 vakası tespit edilirken henüz can kaybı yaşanmadı.