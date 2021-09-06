Ruanda, Mozambik'te katıldıkları terör operasyonunu Fransa ve Total'in finanse ettiğini yalanladı - Son Dakika

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, ülkesinin Mozambik'te katıldığı terörle mücadele operasyonunu Fransa'nın ve enerji şirketi Total'in finanse ettiği iddialarını yalanladı.

Kagame, Ruanda Radyo ve Televizyon Ajansına verdiği mülakatta, şimdiye kadar operasyonda hep kendi kaynaklarını kullandıklarını belirterek, "Hiç kimse bizi finanse etmiyor." diye konuştu.

Afrikalı kardeşlerine yardım etmekten büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Kagame, "Eğer komşunuzun evi yanıyorsa ve sizden yardım istiyorsa ilk müdahalede bulunan kişiye neden bunu yaptığı sorulmamalı." ifadesini kullandı.

Kagame ayrıca, operasyon sonunda elde edecekleri neticenin harcadıkları paradan çok daha kıymetli olduğunu vurguladı.

Mozambik'in kuzeyinde doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Cabo Delgado'da, terör örgütü Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyon başlatılmış, Mocimboa da Praia bölgesi, 9 Ağustos'ta örgütten geri alınmıştı.

Ruanda'nın operasyona Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ülkelerinden daha önce katılması dikkati çekmişti.

Bazı analistler, operasyona yaklaşık 1000 askerle katılan Ruanda'nın ülkede 20 milyar dolarlık gaz yatırımı olan enerji şirketi Total ve Fransa tarafından finanse edildiğini ileri sürmüştü.

Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 800 bin kişi yerinden oldu.