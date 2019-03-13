Son Dakika Haberleri: Ruanda'nın Davetini Kabul Edecek Mi?

Ruanda'nın Davetini Kabul Edecek Mi?

1 saat önce

MACRON'un başkent Kigali'de gerçekleştirilecek törene katılıp katılmayacağı henüz açıklanmadı.

Ruanda'nın Davetini Kabul Edecek Mi?, System.String[]
MACRON'un başkent Kigali'de gerçekleştirilecek törene katılıp katılmayacağı henüz açıklanmadı. Eğer daveti kabul ederse, katliamdan beri ülkeyi ziyaret eden ikinci Fransız Cumhurbaşkanı olacağı aktarıldı. Nicolas Sarkozy, Şubat 2010'da Kigali'yi ilk ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçmişti. Sarkozy, Fransa'nın ciddi hatalar yaptığını ama özür dilemediğini itiraf etmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:40 

Fransa, Nicolas Sarkozy, Cumhurbaşkanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PSG, Dijon Engelini 4 Golle Aştı Erdoğan'ın Fotoğrafının Olduğu Gazeteyi, Otobüsün Merdivenine Seren Şoförün İfadesi Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:10:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ruanda'nın Davetini Kabul Edecek Mi?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]