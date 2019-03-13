Ruanda'nın Davetini Kabul Edecek Mi?
1 saat önce
MACRON'un başkent Kigali'de gerçekleştirilecek törene katılıp katılmayacağı henüz açıklanmadı.
MACRON'un başkent Kigali'de gerçekleştirilecek törene katılıp katılmayacağı henüz açıklanmadı. Eğer daveti kabul ederse, katliamdan beri ülkeyi ziyaret eden ikinci Fransız Cumhurbaşkanı
olacağı aktarıldı. Nicolas Sarkozy
, Şubat 2010'da Kigali'yi ilk ziyaret eden Fransa
Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçmişti. Sarkozy, Fransa'nın ciddi hatalar yaptığını ama özür dilemediğini itiraf etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:40
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