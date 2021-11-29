Ruanda, "Omicron" varyantı nedeniyle 3 Afrika ülkesine uçuşları durdurdu - Son Dakika

Ruanda, "Omicron" varyantı nedeniyle 3 Afrika ülkesine uçuşları durdurdu

Doğu Afrika ülkesi Ruanda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle 3 Güney Afrika ülkesine uçuşları durdurma kararı aldığını duyurdu.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle 3 Güney Afrika ülkesine uçuşları durdurma kararı aldığını duyurdu. Ruanda Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yeni varyantın henüz ülkede tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, salgınla mücadelede Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya ve Zimbabve'ye doğrudan uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Öte yandan ülkeye giriş yapacak tüm yolcuların 72 saat içerisinde Kovid-19 testi yaptırmaları gerektiği kaydedildi. Güney Afrika ülkesi Angola da dün Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesine sınırlarını kapatma kararı almıştı. Aralarında Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.

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