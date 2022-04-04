"Ruanda Oteli" filminin kahramanı Rusesabagina'nın 25 yıllık hapis cezası onandı - Son Dakika

Ruanda Temyiz Mahkemesi, terör örgütü lideri olmaktan yargılanan Paul Rusesabagina'nın 25 yıllık hapis cezasını onadı.

Rusesabagina'nın, Eylül 2021'de, terör örgütü lideri olduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından yaptığı itiraz karara bağlandı.

Mahkemede alınan kararla Savcılığın, Rusesabagina'ya yönelik müebbet hapis cezası istemine yönelik temyiz başvurusu reddedilirken, 25 yıllık hapis cezasını ise kabul edildi.

Ruanda'da mahkeme, Eylül 2021'de, 1994'te yaşanan soykırımı anlatan "Ruanda Oteli" filmine ilham olan Paul Rusesabagina'yı terör suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Ruanda Savcılığı ise Rusesabagina'nın cezasının yetersiz olduğunu belirterek, ömür boyu hapis cezası istemişti.

Mahkemeyi boykot eden Rusesabagina, yargılama sürecinden adalet beklemediğini dile getirerek, mahkemeyi "sahte olmakla" itham etmişti.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin sert muhaliflerinden olan ve yıllarca sürgünde yaşayan 67 yaşındaki Rusesabagina, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınarak ülkesine getirilmişti.

Ruanda'da 1994 soykırımı sırasında çok sayıda masum insanın hayatını kurtardığı ileri sürülen ve "Ruanda Oteli" filmine konu olan Rusesabagina ve 16 sanığa "terör, silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık" gibi 13 farklı suçlama yöneltiliyor.

Rusesabagina, filmden sonra üne kavuşmuş ve farklı ülkelerde barış ödülleri almıştı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, 2005'te Rusesabagina'yı Özgürlük Madalyası'yla ödüllendirmişti.