"Ruanda Oteli" filminin kahramanının ailesinden Ruanda'ya 400 milyon dolar tazminat davası - Son Dakika

Hayatı oscar ödüllü film "Ruanda Oteli"ne ilham olan Paul Rusesabagina'nın ailesi, kaçırıldığı ve işkence gördüğü iddiasıyla Ruanda hükümetine 400 milyon dolarlık tazminat davası açma kararı aldı.

???????BBC'nin haberine göre, Rusesabagina'nın ailesi yaptığı yazılı açıklamada, üst düzey Ruanda yetkililerini ve Ruanda hükümetini, Rusesabagina'yı, sürgünde yaşadığı ABD'nin San Antonio şehrindeki evinden çıkararak Ruanda'ya kaçırmak için "ayrıntılı bir komplo planı hazırlamak ve gerçekleştirmekle" suçladı.

Ruanda hükümetine 400 milyon dolarlık tazminat davası açan aile, Rusesabagina'nın 2020 yılında "iş vaadiyle kandırılarak" ABD'den Burundi'ye seyahat etmeye zorlandığını savunuyor.

Açıklamada, Rusesabagina'nın Ruanda'da yasa dışı yollarla tutulduğu ve işkenceye maruz kaldığı ileri sürüldü.???????

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin sert muhaliflerinden olan ve yıllarca sürgünde yaşayan 67 yaşındaki Rusesabagina, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Ağustos 2020'de gözaltına alınmıştı.

Eylül 2021'de, terör suçlamasıyla yargılandığı davada Rusesabagina, 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Rusesabagina, kararı temyize götürmüş ancak mahkeme 4 Nisan 2022'de 25 yıllık hapis cezasını onamıştı.

"Ruanda Oteli" filmine konu olan Rusesabagina ve 16 sanığa "terör, silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık" gibi 13 farklı suçlama yöneltiliyor.???????

Rusesabagina, filmden sonra üne kavuşmuş ve farklı ülkelerde barış ödülleri almıştı.

Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, 2005'te Rusesabagina'yı Özgürlük Madalyası'yla ödüllendirmişti.