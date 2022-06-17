Ruanda sınırını geçen Kongo Demokratik Cumhuriyeti askeri öldürüldü - Son Dakika
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Ruanda sınırını geçen Kongo Demokratik Cumhuriyeti askeri öldürüldü

17.06.2022 18:56
Ruanda sınırını geçen Kongo Demokratik Cumhuriyeti askeri öldürüldü

Ruanda Savunma Kuvvetleri (RDF), ülke sınırında sivilleri hedef alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ruanda Savunma Kuvvetleri (RDF), ülke sınırında sivilleri hedef alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

RDF'den yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerinde Ruanda sınırındaki Rubavu bölgesine giren KDC askerinin açtığı ateşin sonucunda 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Saldırının ardından bir Ruanda polisi tarafından KDC askerinin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Halkı sınırdaki durumun sakin olduğu konusunda temin ederiz." denildi.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, Ruanda ve KDC tarafından yetkililerin olay yerinde bir araya geldiği belirtildi.

Ruanda'dan misilleme uyarısı

Ruanda hükümeti, 23 Mayıs ve 10 Haziran'da KDC tarafından ülke topraklarına top mermisi atıldığını ve bunun sonucunda yerleşim yerlerinin ve sivillerin zarar gördüğünü ileri sürmüştü.

Ruanda Dışişleri Bakanı 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, KDC askeri saldırısını tekrarlaması halinde misilleme yapacakları uyarısında bulunmuştu.

KDC, komşusu Ruanda'yı 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı gruba askeri destek vermekle suçluyor.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuştu.

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Kaynak: AA

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