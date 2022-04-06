Ruanda, soykırımdan kurtulanlara 80 bin terapistle destek olacak - Son Dakika

Ruanda hükümeti, soykırımdan kurtulanları etkileyebilecek travma ve diğer akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele için 80 bin terapistten oluşan ekip kurduğunu açıkladı.

The News Times gazetesinin haberine göre, Ruanda Biyomedikal Merkezi (RBC) yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, 1994 soykırımında sevdiklerini kaybedenlere ve mağdurlara yönelik akıl sağlığı desteği verileceğini açıkladı.

RBC Akıl Sağlığı Bölümü Müdürü Dr. Yvonne Kayiteshonga, akıl sağlığı sorunlarından muzdarip gençlerin çoğunun soykırımdan kurtulanların çocukları olduğunu belirtti.

Ülke çapında 80 bin terapistten oluşan bir ekip kurduklarını açıklayan Kayiteshonga, "Soykırımdan kurtulanları doğru personel ve araçlarla desteklemeye hazırız." ifadesini kullandı.

Kayiteshonga, soykırımdan kurtulan 2 bin 628 kişinin geçen yıl travma geçirdiğini, bunlardan yüzde 39'unun iyileşmesine etkili şekilde yardım edildiğini dile getirdi.

Kayiteshonga ayrıca Ruandalıları soykırımdan kurtulanlara zarar verecek kelimeleri kullanmaktan kaçınmaya çağırdı.

Soykırım Dulları Derneğinden (AVEGA) yapılan açıklamaya göre ise Ruanda'da düzenli sağlık hizmeti alan akıl hastalığından muzdarip kişilerin sayısı iki katına çıktı. 2019-2020'da 200 bin olan sayı, 2020-2021'de 400 bine ulaştı. Bu sayının akıl sağlığı hizmetlerine olan güvenin ve hastaneye başvuruların büyümesiyle arttığı tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2018'de yapılan araştırmada, soykırımdan kurtulanlar arasında travmanın yüzde 27,9 dolaylarında olduğu ortaya konmuştu.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda, 800 binden fazla ılımlı Hutu ve Tutsi hayatını kaybetmişti.

Tarihin en büyük soykırımlarından biri kabul edilen soykırım nedeniyle her yıl Birleşmiş Milletler tarafından 7 Nisan'da Ruanda Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü düzenleniyor.