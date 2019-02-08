Son Dakika Haberleri: Ruanda Soykırımı Netflix Dizisi Oldu

Ruanda Soykırımı Netflix Dizisi Oldu

1 saat önce

Küresel internet televizyon ağı Netflix, Ruanda'da 1994'te 800 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan soykırımı, Afrika'nın gözünden "Black Earth Rising" (Siyah Dünya Yükseliyor) adlı diziyle tüm dünyaya ulaştıracak.

Ruanda Soykırımı Netflix Dizisi Oldu, System.String[]
Küresel internet televizyon ağı Netflix, Ruanda'da 1994'te 800 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan soykırımı, Afrika'nın gözünden "Black Earth Rising" (Siyah Dünya Yükseliyor) adlı diziyle tüm dünyaya ulaştıracak.

Olayları, soykırımdan kurtarılan ve uluslararası hukuk avukatı bir kadın tarafından evlat edinilen Kate Ashby'nin gözünden anlatan 8 bölümlük dizi, Ruanda, Kongo, Fransa ve İngiltere'de geçiyor.

Üvey annesi Eve'in Afrikalı bir milis liderle ilgili bir davayı üstlenmesi üzerine gelişen olaylar üzerinden, uluslararası hukuk, neosömürgecilik, Fransa'nın iki tarafı birden idare etmesi, soykırımın Ruanda'da bugünkü yansımaları, Amerika'nın ekonomik çıkarları sorgulanıyor.

Netflix ve BBC 2 televizyonunun ortak yapımı Black Earth Rising, eylül-ekim aylarında İngiltere'de yayımlanmıştı.

Ne olmuştu?

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyordu.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." demişti.

Ruanda soykırımı dönemine dair arşivler üzerindeki "devlet sırrı" yasağının kaldırılmasına rağmen, Mitterrand tarafından ikinci bir yasağın konulduğu ve bu nedenle arşivlere erişilemediği belirtiliyor.

Fransa Anayasa Mahkemesi, Eylül 2017'de Ruanda soykırımı hakkında çalışmalar yapan bir araştırmacının, soykırım dönemine ilişkin cumhurbaşkanlığı arşivlerine erişim talebini reddetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:57 Kaynak: AA

Afrika, Fransa, Dünya
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