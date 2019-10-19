Ruanda Soykırımı: Ruanda'da neler oldu? Batı'nın rolü ne?
24 dakika önce
Ruanda Soykırımı'nın üzerinden çeyrek asır geçti. Ruandalılar soykırım kurbanlarını anıyor. Soykırımın üzerinden geçen 25 yıl boyunca neler oldu, kimler sorumluluk aldı?
Ruanda'da 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırımın 25. yılı geride kaldı. Ruanda'nın etnik unsurları Tutsi ve Hutular arasında çıkan etnik çatışmaların üzerinden çeyrek asır geçti.
Hutu liderliğindeki hükümet ve milisler Ruanda'da 100 günde 800 bin kişiyi öldürdüğünde yıl 1994'tü, ancak Ruandalılar acılarını hiçbir zaman unutmadı. Çatışmaların başlangıç günü olan 7 Nisan ise soykırım günü olarak anılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:18
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