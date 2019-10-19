Son Dakika Haberleri: Ruanda Soykırımı: Ruanda'da neler oldu? Batı'nın rolü ne?
Son Dakika Dünya Ruanda Soykırımı: Ruanda'da neler oldu? Batı'nın rolü ne?

Ruanda Soykırımı: Ruanda'da neler oldu? Batı'nın rolü ne?

24 dakika önce

Ruanda Soykırımı'nın üzerinden çeyrek asır geçti. Ruandalılar soykırım kurbanlarını anıyor. Soykırımın üzerinden geçen 25 yıl boyunca neler oldu, kimler sorumluluk aldı?

Ruanda Soykırımı: Ruanda'da neler oldu? Batı'nın rolü ne?, System.String[]

Ruanda'da 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırımın 25. yılı geride kaldı. Ruanda'nın etnik unsurları Tutsi ve Hutular arasında çıkan etnik çatışmaların üzerinden çeyrek asır geçti.


Hutu liderliğindeki hükümet ve milisler Ruanda'da 100 günde 800 bin kişiyi öldürdüğünde yıl 1994'tü, ancak Ruandalılar acılarını hiçbir zaman unutmadı. Çatışmaların başlangıç günü olan 7 Nisan ise soykırım günü olarak anılıyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:18 
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