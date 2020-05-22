Ruanda soykırımından aranan eski bakanın 20 yıl önce öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Ruanda soykırımı sorumluları içinde en çok aranan isimlerin başında gelen eski Savunma Bakanı Augustin Bizimana'nın yıllar önce öldüğü anlaşıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasından yapılan yazılı açıklamada, Kongo Cumhuriyeti'ndeki bir mezarlıktaki ceset kalıntılarından alınan örneklerin Bizimmana'ya ait olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Bizimmana'nın yaklaşık 20 yıl önce Kongo'nun Pointe Noire bölgesinde öldüğüne inanıldığı kaydedilen açıklamada, bu sonucun çok kapsamlı bir soruşturma neticesinde elde edildiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kurulan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTR), 1998'de, soykırım sırasında Savunma Bakanı olarak görev yapan Bizimmana'yı soykırım, tecavüz ve işkence gibi 13 farklı suçla yargıladı.

Bizimmana, aynı zamanda eski Başbakan Agathe Uwilingiyimana ve 10 BM barış gücü askerinin ölümünden de sorumlu tutuluyor.

Ruanda soykırımının finansörü olduğu belirtilen Felicien Kabuga da geçen hafta Fransa'da yakalanmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kabuga'yı Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuyor.

Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan ve bu ülkeden sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, Temmuz 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlarından kaçmayı başarmıştı.