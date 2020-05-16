Ruanda soykırımının finansörü 20 yıl sonra yakalandı - - Son Dakika

Ruanda soykırımının finansörü 20 yıl sonra yakalandı -

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 800 bin kişinin öldürülmesini örgütleyen Ruanda soykırımının finansörü Felicien Kabuga, 20 yıl sonra Fransa'da yakalandı.

Ruanda soykırımının finansörü 20 yıl sonra yakalandı -, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 800 bin kişinin öldürülmesini örgütleyen Ruanda soykırımının finansörü Felicien Kabuga, 20 yıl sonra Fransa'da yakalandı.

Felician Kabuga, Ruanda soykırımının finansörü olarak biliniyor ve 20 yıldır aranıyordu. Yakalanması için başına 5 milyon dolar ödül konulan Kabuga (84), Interpol'ün kırmızı bülten listenin dünyanın dört bir yanında en çok aranan kişiler arasındaydı. BM verilerine göre, Kabuga, 800 bin insanın öldürülmesini örgütleyen kişiydi.

'FRANSA'DA YAKALANDI'

Demirören Haber Ajansı'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre Kabuga, Fransa'nın başkenti Paris'teki Asnières-sur-Seine banliyösünde yaşadığı eve yapılan baskınla gözaltına alındı. Paris Başsavcılığı'nın verdiği bilgide, Kabuga'nın yakalanmasında çocuklarının iş birliğinin belirleyici olduğu ifade edildi. Kabuga, Ruanda'nın en zengin ikinci iş insanı olarak da biliniyordu.


Birleşmiş Milletler, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 03:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ruanda soykırımının finansörü 20 yıl sonra yakalandı - - Son Dakika Dünya

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