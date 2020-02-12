Ruanda soykırımıyla ilgili röportaj yapan gazeteciyi kovan BBC'ye boykot hazırlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruanda soykırımıyla ilgili röportaj yapan gazeteciyi kovan BBC'ye boykot hazırlığı - Son Dakika

Ruanda soykırımıyla ilgili röportaj yapan gazeteciyi kovan BBC'ye boykot hazırlığı

6 saat önce

İngiliz yayın kurumu BBC'nin, Afrika yayınında çalışan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) asıllı gazeteciyi Ruanda soykırımıyla ilgili röportajı nedeniyle kovması Afrika'da büyük tepkiyle karşılandı.

Ruanda soykırımıyla ilgili röportaj yapan gazeteciyi kovan BBC'ye boykot hazırlığı, System.String[]

İngiliz yayın kurumu BBC'nin, Afrika yayınında çalışan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) asıllı gazeteciyi Ruanda soykırımıyla ilgili röportajı nedeniyle kovması Afrika'da büyük tepkiyle karşılandı.

Afrika basınındaki haberlere göre, BBC Afrika'nın merkez ofisi Dakar'da çalışan Jacques Matand Diyambi, Ruanda soykırımıyla ilgili kitap yazan Charles Onana ile kasım ayında bir röportaj yaptı.

BBC Afrika yönetimi, soykırım ve Ruanda- Fransa ilişkilerinin ele alındığı röportajda, sadece Onana'ya söz hakkı verilerek Ruanda yönetimine danışılmamasının tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle 7 Şubat'ta Diyambi'nin iş sözleşmesini feshetti.

BBC Afrika Editörü Anne Look Thiam, röportajın BBC'nin yayın politikasına aykırı olduğunu ve Diyambi'nin böyle ihtilaflı bir konuda yetkililere danışmadan röportaj yapmaması gerektiğini belirtti.

Ruanda yönetiminin, BBC'yi taraflı, gerçeği yansıtmayan ve adil olmayan yayın yapmakla suçladığına ve kuruma yaptırım uygulamakla tehdit ettiğine dikkati çeken Thiam, sonuç olarak Diyambi'nin görevine son verildiğini, 8 personelin de uyarıldığını kaydetti.

Ruandalı yetkililer ise röportajdan haberdar olunmadığı, konuya ilişkin BBC ile temasa geçilmediği ifade etti.

BBC'ye boykot hazırlığı

Kongo Basını Ulusal Birliği Başkanı Kasongo Tshilunde, Diyambi'ye destek için imza kampanyası başlattıklarını, ayrıca BBC'nin ülkedeki tüm yayınlarını boykot edeceklerini duyurdu.

Senegal Bilgi ve Sosyal İletişim Çalışanları Sendikasından yapılan açıklamada da Diyambi'nin kovulmasının alelacele alınmış bir karar olduğu vurgulandı.

BBC Afrika'nın merkez ofisinin Dakar'da bulunduğu hatırlatılan açıklamada, BBC'nin bu ülke yasalarına saygı duyması gerektiği kaydedildi.

Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame, soykırımın parçası olmakla suçlanmıştı

Diyambi'nin tartışmalı röportajı yaptığı Onana, mevcut Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame liderliğindeki Tutsi Ruanda Yurtsever Cephesini (RPF) Hutulara karşı soykırım suçu işlemekle ve dönemin Cumhurbaşkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağını düşürerek Tutsilere karşı soykırımın başlamasına yol açmakla suçluyor.

Onana, Kagame'nin iktidar uğruna Tutsilerin katledilmesine göz yumduğunu ve soykırımı yapan Hutu yönetimine destek veren Fransız liderleri akladığını ileri sürüyor.

Afrika, Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti
Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 02:09:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ruanda soykırımıyla ilgili röportaj yapan gazeteciyi kovan BBC'ye boykot hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]