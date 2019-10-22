Son Dakika Haberleri: Ruanda tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı
Son Dakika Güncel Ruanda tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

Ruanda tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

1 saat önce

Yaklaşık 10 yıl önce plastik poşet kullanımını yasaklayarak Afrika'da çevreyi korumada öncü ülkelerden biri olan Ruanda, şimdi de tek kullanımlık plastik ürünlere yasak getirdi.

Ruanda tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı, System.String[]

Yaklaşık 10 yıl önce plastik poşet kullanımını yasaklayarak Afrika'da çevreyi korumada öncü ülkelerden biri olan Ruanda, şimdi de tek kullanımlık plastik ürünlere yasak getirdi.

Ruanda Çevre Bakanı Vincent Biruta, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tek kullanımlık plastik ürünleri satan ve ithal edenlere faaliyetlerini sonlandırmaları için 3 aylık süre verildiğini açıkladı.

Çoğunlukla plastik bardak, tabak, pipet gibi gıdayla ilişkili ürünlere getirilen yasak, plastik kap çeşitleri ve balon gibi ürünleri de kapsıyor.

Yeni düzenleme, bu tür ürünlerin üretiminin 2 yıl içinde tümden yasaklanmasını da öngörüyor.

İçecek üreticilerine atık toplama zorunluluğu

Plastik atıkları en aza indirgemeyi amaçlayan yasakla, aynı zamanda tek kullanımlık şişelerde ürün satan içecek firmalarına da atık toplama ve dönüştürme zorunluluğu getiriliyor.

Ülkede tek kullanımlık plastik ürünleri satanlar 700 bin Ruanda frangı (4 bin 400 lira) ceza alacak.

Ruanda 2008 yılında plastik poşetlere getirdiği yasakla Afrika'da çevreye duyarlılığında öncü ülkelerden biri olurken, dünyanın plastik atıktan arınmış ilk ülkesi olmak istiyor.

Plastik, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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