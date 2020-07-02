Ruanda ve Burundi'nin 58. bağımsızlık yıl dönümü - Son Dakika

Afrika ülkelerinden Ruanda ve Burundi, 1 Temmuz 1962'de Belçika'dan kazandığı bağımsızlığının 58. yıl dönümünü kutladı.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, bağımsızlık kutlamalarında yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınması için halkı birlik olmaya çağırdı.

Ndayishimiye ayrıca halkını, "sömürgecilerin bir aracı" olarak kullanılma ihtimaline karşı uyardı.

Burundi'de ülke çapında bağımsızlık günü kutlamaları düzenlenirken eski başkent Bujumbura'da resmi ve sivil geçit töreni düzenlendi.

Ruanda'da ise resmi tatil ilan edilirken tören düzenlenmedi.

Ruanda ve Burundi, 1 Temmuz 1962'de Belçika'dan bağımsızlığını elde etmişti.