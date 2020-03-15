Ruanda ve Esvatini'de ilk koronavirüs vakaları görüldü - Son Dakika
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Ruanda ve Esvatini'de ilk koronavirüs vakaları görüldü

24 dakika önce

Afrika ülkelerinden Ruanda ve Esvatini'de ilk yeri tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği bildirildi.

Ruanda ve Esvatini'de ilk koronavirüs vakaları görüldü, System.String[]

Afrika ülkelerinden Ruanda ve Esvatini'de ilk yeri tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği bildirildi.

Ruanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 Mart'ta Mumbai'dan gelen Hindistan vatandaşına yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.

Hastanın karantinaya alındığı ifade edilen açıklamada, Hindistan vatandaşının temas kurduğu herkesin de takip altına alındığı kaydedildi.

Esvatini Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da geçen ay sonunda ABD'den Lesotho'ya, oradan da Esvatini'ye gelen 33 yaşındaki bir kadında virüse rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Şu anda kadın karantinaya alındı ve tedavi görüyor." denildi.

Sudan'da önlemler artırıldı

Sudan hükümeti, tüm eğitim kurumlarında eğitime bir ay ara verildiğini, her türlü toplu faaliyetin yasaklandığını ayrıca fırsatçılığa izin vermemek için piyasalardaki denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Mısır'da mahsur kalan Sudan vatandaşlarının Erkın kara hudut kapısı üzerinden tahliye edilmesi ve geçici konaklama merkezinde tam donanımlı tıbbi ekipçe muayenelerinin yapılacağı belirtildi.

Afrika kıtasında Ruanda ve Esvatini ile birlikte Senegal, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Moritanya, Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki 261 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.

Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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