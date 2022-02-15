Ruanda ve Orta Afrika Cumhuriyeti sınır güvenliğinin sağlanması için anlaştı - Son Dakika

Ruanda ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin sınır güvenliğinin sağlanması için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Ruanda basınındaki habere göre iki ülke güvenlik güçleri, sınırlardaki güvenliğin sağlanması amacıyla ortak hareket etme kararı aldı.

Ruanda Ulusal Polisi ve Orta Afrika Cumhuriyeti Polisi arasında Ruanda'nın başkenti Kigali'de imzalanan anlaşma kapsamında sınır güvenliğinin sağlanması için iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

İki ülke güvenlik güçleri, sınır bölgelerindeki yasadışı geçişler, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı ile silahlı gruplara karşı ortak hareket edecek.