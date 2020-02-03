Ruanda ve Uganda mahkumları karşılıklı olarak serbest bırakacak - Son Dakika
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Ruanda ve Uganda mahkumları karşılıklı olarak serbest bırakacak

6 saat önce

Ruanda ve Uganda'da karşılıklı olarak mahkumları serbest bırakma ve diğer ülkedeki muhalif gruplara destek vermeyi sonlandırma kararı aldı.

Ruanda ve Uganda mahkumları karşılıklı olarak serbest bırakacak, System.String[]

Ruanda ve Uganda'da karşılıklı olarak mahkumları serbest bırakma ve diğer ülkedeki muhalif gruplara destek vermeyi sonlandırma kararı aldı.

Son yıllarda birbirlerini muhalif grupları desteklemek ve iç işlerine karışmakla suçlayan Doğu Afrika'nın iki komşu ülkesi, Angola'nın başkenti Luanda'daki müzakere sonrası yaptıkları ortak açıklamada, bölgedeki istikrarı bozmaya yönelik adımlardan kaçınacaklarını duyurdu.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin katılımıyla yapılan toplantıda, liderler, barış ve istikrara katkıda bulunma ve iyi komşuluk ilişkileri tesis etme konusunda anlaştı.

İki ülke de ellerindeki mahkumları karşılıklı olarak serbest bırakacağını ve ileri müzakereler için 21 Şubat'ta yeniden bir araya geleceğini belirtti.

Kagame ve Museveni, geçen yıl, iki ülke arasındaki düşmanlıklara son vermek için Angola'da mutabakat anlaşması imzalamıştı.

Afrika, Angola, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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