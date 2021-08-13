Ruanda, yaşlılara evde aşılama hizmeti vermeye başladı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 60 yaş ve üstü vatandaşlarına evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmaya başladı.

Ruanda Biyomedikal Merkezi (RBC), tüm yaşlıların arayarak aşı talep edebileceği özel telefon hattı kurarak evlerde aşılama kampanyası başlattı. RBC, 60 yaş ve üstü tüm vatandaşların telefonla aşı talep etmesinin ardından evlere aşılama ekibi yönlendiriyor.

Gençlerden gelen yoğun talep sebebiyle risk grubundaki kişilerin aşısız kalmaması hedeflenen kampanyada, kişiler yakınları için de aşı talep edebiliyor.

Yaklaşık 13 milyon nüfuslu Ruanda'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 78 bini geçti, 930 kişi hayatını kaybetti.