Ruanda, yeni uydu takımyıldızını 2023'te fırlatmayı hedefliyor - Son Dakika
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Ruanda, yeni uydu takımyıldızını 2023'te fırlatmayı hedefliyor

19.04.2022 11:49
Ruanda, yeni uydu takımyıldızını 2023'te fırlatmayı hedefliyor

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda, birden fazla uydudan oluşan ve kalıcı küresel kapsama alanı sağlayacak uydu takımyıldızını 2023'ün sonunda fırlatmayı planladığını duyurdu.

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda, birden fazla uydudan oluşan ve kalıcı küresel kapsama alanı sağlayacak uydu takımyıldızını 2023'ün sonunda fırlatmayı planladığını duyurdu.

Ruanda Bilgi ve İletişim Teknolojisi ve Yenilikler Bakanı Paula Ingabire, basına yaptığı açıklamada, ülkesinin Afrika'nın uzay merkezi olmayı amaçladığını belirtti.

Ingabire, birden fazla uydudan oluşan yeni uydu takımyıldızını 2023'ün sonunda fırlatmayı hedefledikleri bilgisini paylaştı.

Ruanda'nın uzay hedeflerinin Japonya, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden ilgi gördüğünü söyleyen Ingabire, bu ülkelerle, coğrafi verilerin kullanımından uyduların tasarımına ve üretimine kadar birçok alanda ortaklık kurduklarını kaydetti.

Ingabire, 20 Ruandalının Japonya'da mini uyduların tasarımı ve üretimi konusunda eğitildiğini söyledi.

Ruanda Uzay Ajansını (RSA) geçen sene kurduklarını hatırlatan Ingabire, "Tarım verimliliği, afet yönetimi, madencilik ve sağlık hizmeti sunumu gibi alanlarda yaptığımız tüm analizlerde bize yardımcı olması için uydu verilerini ve görüntülerini etkin şekilde kullanmak istiyoruz." dedi.

Ruanda, 2019 yılında ilk uydusu olan RwaSat-1'i Japonya'nın Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatmıştı.

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Japonya, Afrika, Ruanda, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruanda, yeni uydu takımyıldızını 2023'te fırlatmayı hedefliyor - Son Dakika


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