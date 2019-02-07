Son Dakika Haberleri: Ruanda Zehirli Metan Gazını Paraya Dönüştürecek

Ruanda Zehirli Metan Gazını Paraya Dönüştürecek

15 dakika önce

Ruanda'nın Kivu Gölü'nden çıkan yoğun metan gazının işletilmesi ve pazarlanması için 400 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı bildirildi.

Ruanda Zehirli Metan Gazını Paraya Dönüştürecek, System.String[]
Ruanda'nın Kivu Gölü'nden çıkan yoğun metan gazının işletilmesi ve pazarlanması için 400 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kigali yönetimiyle ABD, Nijerya ve Ruandalı ortakları Gasmeth Enerji şirketi, Kivu Gölü'ne "ölüm gölü" takma adının verilmesine neden olan yoğun metan gazının çıkarılarak işletilmesi konusunda 400 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre, şirket gölde gaz çıkarma, işletme, sıkıştırma tesisi kuracak ve 2 yıl içerisinde metan gazını Ruanda ile çevre ülkelerde yakıt olarak satmaya başlayacak.

Yedi yıllık anlaşmanın, Kivu Gölü'nün yüzeyindeki zehirli gaz baloncuklarını azaltması bekleniyor.

Ruanda Kalkınma Kurulu Direktörü Clare Akamanzi, basına yaptığı açıklamada sıkıştırılarak tüpe doldurulacak metan gazının halkın odun ve kömüre bağımlılığını azaltacağını belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında yer alan Kivu Gölü, zehirli yoğun metan bulutları yaymasıyla biliniyor. 2 bin 370 kilometrekarelik gölde 60 kilometreküp çözünmüş metan ve 300 kilometreküp karbondioksit bulunuyor.

Göl çevresindeki nüfus için tehdit oluşturan metan gazının, ölümle sonuçlanan patlamalara yol açabileceğinden endişe ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:55 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin

ABD'nin İki Dev Bankası Birleşiyor Abdullah Gül: İktidardakiler Popülizm Yaparsa Çok Tehlikeli Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 23:10:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ruanda Zehirli Metan Gazını Paraya Dönüştürecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]