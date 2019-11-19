Son Dakika Haberleri: Ruandalı öğrenciler kendi yörelerine ait yemekleri yaptılar
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Ruandalı öğrenciler kendi yörelerine ait yemekleri yaptılar

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta Düzce Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, yaptığı sosyal etkinliklerle kendi kültürlerini yaşama fırsatı buluyorlar.

Ruandalı öğrenciler kendi yörelerine ait yemekleri yaptılar, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta Düzce Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, yaptığı sosyal etkinliklerle kendi kültürlerini yaşama fırsatı buluyorlar. Ruandalı öğrenciler kendi yörelerine ait yemekleri yaptılar Rektör Nigar Demircan çakar ile birlikte yediler.


Kendi ülkelerine özgü yöresel yemeklerini yapan Ruandalı öğrenciler, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı davet ederek akşam yemeğini birlikte yediler. Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta eğitim gören öğrenciler, yaptığı sosyal etkinliklerle kendi kültürlerini yaşama fırsatı buluyor.


Yemekte konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Bizleri kültürünüzle tanıştırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Biz sizlerden çok şey öğrendik. Mesela mutfak kültürümüzün benzediğini, sadece pişirme şeklinde farklılıklar olduğunu ve sizin yemeklerinizi çok pişmiş ve kavrulmuş olarak sevdiğinizi öğrendik. Zaman geçtikçe sizin de bizim kültürümüze alışacağınızı düşünüyorum" dedi.


Ruandalı öğrencilerin bizim çocuklarımız gibi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Sizler eğitiminizi tamamlayıp buradan ayrıldığınızda ve dünyanın farklı bir yerinde bir Türk gördüğünüzde hemen dikkatinizi çekecek ve onunla konuşmak isteyeceksiniz. Aynı heyecanı bizler de Ruandalı birisini gördüğümüzde yaşayacağız. Sizler bizim çocuğumuz gibi oldunuz, ümit ediyorum ki burada mutlusunuzdur. Sizin için ne yapmak gerekiyorsa yapmaya hazırız" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - DÜZCE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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