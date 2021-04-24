Ruandalıların hızlı ve hesaplı ulaşım aracı: Motosiklet taksiler - Son Dakika

Afrika kıtasının "güvenli" ülkelerinden Ruanda'da, şehir içi ulaşımın büyük kısmı hızlı ve hesaplı olmasından dolayı motosiklet taksilerle gerçekleştiriliyor.

Ruanda'nın 1962'de bağımsızlığa kavuşmasıyla başkent ilan edilen Kigali, "renkli" kültürüyle dikkati çekiyor. "Afrika'nın yükselen yıldızı" olarak anılan Ruanda'nın en önemli şehri ve başkenti Kigali'de renkli kültürün izleri hemen her alanda görülüyor.

Yaklaşık 1,3 milyon kişinin yaşadığı Kigali'de gün boyu trafik hareketliliği yaşanıyor.

Kigalililer trafikte zaman kaybını ortadan kaldırmak ve daha ekonomik olması nedeniyle motosiklet taksileri kullanıyor.

Kentin en işlek ve en ücra noktalarına dahi kolaylıkla ulaşılabilen motosiklet taksiler, günün ilk ışıklarıyla şehirde varlığını hissettiriyor.

Motosiklet taksi sürücülerinin kask takması ve arkasında numara bulunan tişört giymeleri ülkede zorunlu tutuluyor.

Mesafeye göre ücret anlaşmasıyla binilen motosiklet taksilere halk diğer ulaşım araçlarına göre daha fazla talep gösteriyor.

Maliyet ve hızın yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de motosiklet taksiler ilgi görüyor. Kalabalığa karışmak istemeyen Kigalililer, kullandıkları motosiklet taksilerle kent içerisinde istedikleri noktaya her an gitme şansı yakalıyor.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimden kişiye hitap eden motosiklet taksileri kente gelen ziyaretçiler de deneyimleme imkanı yakalıyor. Kigali'de toplu taşımada motosiklet taksilerin yanı sıra, diğer taksiler ile otobüs ve minibüs de kullanılıyor.