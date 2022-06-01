Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında karar çıktı

5 suçtan beraat, 2 suçtan adli para cezası

İSTANBUL Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Arkun'u "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 15 bin 750 TL para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Arkun, 5 ayrı suçtan somut delil olmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, evlilik hazırlığında olduğu eski kız arkadaşı Burcu Y.'yi darp ederek hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Burcu Y.'nin avukatı Fatih Uzun ve sanık Özer Arkun'un avukatı Serkan Toper katıldı.

5 suçtan beraat, 2 suçtan adli para cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Özer Arkun hakkında "kasten basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplamda 15 bin 750 TL adli para cezası verdi. Adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Mahkeme, sanık Özer Arkun'un "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "basit cinsel saldırı", "nitelikli yağma", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından ise somut delil olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

"Karar çelişkilerle dolu"

Karara ilişkin konuşan müşteki avukatı Fatih Uzun, yerel mahkeme tarafından verilen kararın çelişkilerle dolu olduğunu, eksik inceleme sonucunda karar verildiğini, sanığın üzerine atılı diğer suçlardan da cezalandırılması açısından somut veriler olmasına rağmen beraatine karar verilmesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu söyledi. Avukat Uzun, İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı sanığın cezalandırılması talebiyle istinaf yoluna başvuracaklarını ifade etti.