Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında karar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında karar çıktı

01.06.2022 16:40

Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında karar çıktı 5 suçtan beraat, 2 suçtan adli para cezasıİSTANBUL Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında karar çıktı

5 suçtan beraat, 2 suçtan adli para cezası

İSTANBUL Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Arkun'u "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 15 bin 750 TL para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Arkun, 5 ayrı suçtan somut delil olmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, evlilik hazırlığında olduğu eski kız arkadaşı Burcu Y.'yi darp ederek hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Burcu Y.'nin avukatı Fatih Uzun ve sanık Özer Arkun'un avukatı Serkan Toper katıldı.

5 suçtan beraat, 2 suçtan adli para cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Özer Arkun hakkında "kasten basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplamda 15 bin 750 TL adli para cezası verdi. Adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Mahkeme, sanık Özer Arkun'un "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "basit cinsel saldırı", "nitelikli yağma", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından ise somut delil olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

"Karar çelişkilerle dolu"

Karara ilişkin konuşan müşteki avukatı Fatih Uzun, yerel mahkeme tarafından verilen kararın çelişkilerle dolu olduğunu, eksik inceleme sonucunda karar verildiğini, sanığın üzerine atılı diğer suçlardan da cezalandırılması açısından somut veriler olmasına rağmen beraatine karar verilmesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu söyledi. Avukat Uzun, İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı sanığın cezalandırılması talebiyle istinaf yoluna başvuracaklarını ifade etti.

Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında karar çıktı
Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında karar çıktı
Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında karar çıktı
Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında karar çıktı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato'nun solisti davasında karar Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato'nun solisti davasında karar Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davasında karar açıklandı Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davasında karar açıklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında karar çıktı - Son Dakika


Son Dakika
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
20:24 Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 20:49:31. #1.13#
SON DAKİKA: Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında karar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement