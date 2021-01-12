Rubato grubunun solisti Arkun, kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle hakim karşısında - Son Dakika

Rubato grubunun solisti Arkun, kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle hakim karşısında

12.01.2021 13:43
Rubato grubunun solisti Arkun, kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle hakim karşısında, System.String[]

Rubato'nun solisti Özer Arkun'un evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uygulayarak, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.

Rubato'nun solisti Özer Arkun'un evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uygulayarak, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özer Arkun ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Özer Arkun, müşteki olan kız arkadaşıyla 2019'da tanıştıklarını ve o tarihten bu yana birlikte yaşamaya başladıklarını belirterek, "Olay tarihinde boşanmış olduğum eşimden olan çocuğum ile görüşeceğimi kendisine ilettim. Çocuğumla görüştüğüm sırada bana çok sayıda mesaj gönderdi. Durumdan rahatsız oldum, telefonu açmadım. Eve döndüğümde bana surat yaptığını gördüm. Kendisine çocuğumla yaptığım görüşmelerin bu şekilde sorun oluşturmaması gerektiğini, bunun evlendiğimiz dönemde daha büyük hususlara yol açacağını söyledim. Bana hakaret etmeye başladı, çocuğuma da hakaret etti. Beddualar okudu." iddiasında bulundu.

Bunun üzerine müştekiden eşyalarını toplayıp evden gitmesini istediğini anlatan sanık Arkun, savunmasında şunları söyledi:

"Kapıya yöneldiğimde önüme geçti kapıyı kilitledi. Anahtarı elimden alarak üzerime saldırdı. Birbirimize zararımız olmasın diye ellerinden tutarak anahtarı almaya çalıştım. Üzerimdeki tişörtün yırtılmasıyla elim refleksle hareket etti. Kendisini yere bıraktı 'Burnum.' diye bağırdı. Her şeyi bırakarak 'Ne oldu?' diye kendisine hamle yaptım. Yüzünü gözünü yıkadım 'Hastaneye götüreyim.' dedim. Beraber acile girdik, beni içeri almadılar."

Sanık Arkun, müştekiye küfür etmediğini öne sürerek, "Bilakis ben sürekli kendisinden hakaret gördüm. Müştekinin kapıyı kilitleyerek evden gitmesine izin vermediğim iddiasını kabul etmiyorum. Yumruk attığım iddiası da doğru değildir. Burnuna aldığı darbe boğuşma esnasında istemeyerek oluşmuş bir darbedir." ifadelerini kullandı.

"Su dolu bardağı suratıma fırlattı"

Müşteki Burcu Yılmaz da Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesinde talimatla alınan ifadesinde, sanık ile evlilik kararı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Olay tarihinde sanığın evinde hazırlık yapıyordum. Çocuğuna bizim evleneceğimizi söylemediğini öğrendim. Bu durumu sorduğumda sinirlenerek mutfakta bulunduğu esnada su dolu bardağı suratıma fırlattı. Bardak burnuma isabet etti. Hırkamı alarak evden ayrılmak istedim. Ancak sanık anahtarla kapıyı kilitleyerek dışarı çıkmamı engelledi. Telefonumu alarak birilerini aramamı engelledi. Ben de yatak odasına giderek kapıyı kilitledim. Pişman olduğunu söyleyerek kapıyı açmam için yalvarıp telkinde bulundu. Ben de bunun üzerine korkarak kapıyı açtım. Telefonlarımı istedim, vermedi. Önce bana sarılarak özür dilemek istedi. Sonra beni öpmeye çalıştı ve öptü. Onu iteklemem üzerine sağ kolumu bükerek kafama, yüzüme defalarca yumruk ve tokat attı. Odanın her tarafından kan görüyordum. Yüzümün halinin görünce çığlık attım. Şikayetim devam etmektedir."

Müşteki Burcu Yılmaz'ın avukatı Fatih Uzun, sanığın dolaylı bir şekilde suçları kabul ettiğini savunarak, "Bir genç kızın duyguları ile oynamıştır. Suç delillerini yok edebilmek adına psikolojik şiddet uygulamıştır. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz." dedi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özer Arkun ile müşteki Burcu Yılmaz'ın arkadaş oldukları ve 2020 yılı Mart ayında evlilik kararı alarak birlikte yaşamaya başladıkları anlatılıyor.

Suç tarihinde sanık Özer ile müşteki Yılmaz'ın aralarında evlilik meselesi nedeniyle tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, sanık Arkun'un küfür ederek elinde bulunan su dolu bardağı müşteki Yılmaz'ın suratına fırlattığı, kapıyı kilitleyerek evden çıkmasını engellediği, cep telefonu ile bilgisayarını kullanmasına engel olduğu, atletini sıyırarak öpmeye çalıştığı, ardından da sağ kolunu bükerek kafasına ve suratına yumruk attığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Özer Arkun'un bu şekilde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve basit cinsel saldırı" suçlarından toplamda 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Hakaret, Şiddet, Ceza, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rubato grubunun solisti Arkun, kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle hakim karşısında - Son Dakika


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