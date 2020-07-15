Rubato grubunun solisti Özer Arkun: Burcu'dan özür dilerim - Son Dakika

Rubato grubunun solisti Özer Arkun: Burcu'dan özür dilerim

Arkun, yaşanan olayı 'kazaen oluşan bir durum' olarak nitelediği özür mesajında şu satırlara yer verdi: "Evlilik hazırlığında olan iki sevgili arasında yaşanan bir tartışmanın kamuoyuna farklı yansıtılmasından dolayı çok üzgünüm.

Arkun, yaşanan olayı 'kazaen oluşan bir durum' olarak nitelediği özür mesajında şu satırlara yer verdi:


"Evlilik hazırlığında olan iki sevgili arasında yaşanan bir tartışmanın kamuoyuna farklı yansıtılmasından dolayı çok üzgünüm. Suçlamaları kabul etmemekle beraber adli sürecin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla bekliyorum. Aramızda geçen tartışma sırasında kazaen oluşan bu durumun, her ne kadar bu topraklarda yaşanılan kadına şiddet olayları ile alakası olmadığını bilsem de bu şekilde yansıması beni çok üzdü. Böylesine hassas bir konunun içerisinde istemeyerek de olsa adımın geçmesinden dolayı çok üzgünüm. En başta rahmetli annem ve tüm annelerden, çocuklarımdan, yol arkadaşlarımdan, Burcu'dan, ailesinden ve bütün kadınlardan özür dilerim."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:26 

Son Dakika Magazin Rubato grubunun solisti Özer Arkun: Burcu'dan özür dilerim - Son Dakika Magazin
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