Rubato'nun solisti Özer Arkun'un suçları birikiyor! Evine uyuşturucu baskını yapıldı

Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıldan 40 yıl 6 ay ceza istemiyle dava açılan Rubato solisti Özer Arkun bu sefer de uyuşturucu ile gündeme geldi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arkun'un Üsküdar'daki evine baskın düzenlendi.

EVİNDE ESRAR BULUNDU

Evde yapılan aramada 1 gram esrar bulundu. Narkotik ekiplerince, hakkında "uyuşturucu ticareti ve kullanmak" suçlamasıyla işlem yapılan Arkun, Üsküdar'da karakola götürüldü. İfadesi alınan Özer Arkun, emniyetteki işlemlerinin ardından, dava tarihinde adliyeye gitme şartıyla serbest bırakıldı.

40 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLMİŞTİ

Özer Arkun hakkında kız arkadaşının şikayeti üzerine açılan davada, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.