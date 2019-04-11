Son Dakika Haberleri: Rubato, Mehmet Erdem ve Muazzez Ersoy Tekirdağ'da Konser Verdi

Rubato, Mehmet Erdem ve Muazzez Ersoy Tekirdağ'da Konser Verdi

54 dakika önce

Rubato, Mehmet Erdem ve Muazzez Ersoy Tekirdağ'da konser verdi Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü kutlandıTEKİRDAĞ - Türk Polis Teşkilatının 174.

Rubato, Mehmet Erdem ve Muazzez Ersoy Tekirdağ'da konser verdi
Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü kutlandı

TEKİRDAĞ - Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü nedeniyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen konserde ünlü sanatçılar Mehmet Erdem, Rubato ve Muazzez Ersoy Tekirdağ'a konuk oldu.
Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü nedeniyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen Mehmet Erdem, Rubato ve Muazzez Ersoy konserine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve çok sayıda polis katıldı.
Düzenlen Konser öncesi İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, bir konuşma yaparak, "Bu gecenin düzenlenmesinde her türlü desteği verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Türk polis teşkilatına 1974 yılında katıldım. O günden bu yana bu üniformayı taşımaktan gurur duyuyorum" dedi.
Konuşmaların ardından polis teşkilatının 174. Yıldönümü çerçevesinde düzenlenen konserde sahneye davet edilen ünlü sanatçılar Rubato, Mehmet Erdem ve Muazzez Ersoy birbirinden güzel şarkılarını söylediler. Konserde katılımcılarda zaman zaman sanatçılara eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Konserde İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın tarafından sanatçılara çiçek takdim edilirken günün anısına pasta kesimi de yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:12 Kaynak: İHA
Polis, Tekirdağ, Güncel
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