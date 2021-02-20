Rubato'nun solisti Özer Arkun gözaltına alındı! İşte nedeni
20.02.2021 10:10
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Rubato müzik grubunun solisti olan Özer Arkun uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İşte detaylar...
Özer Arkun hakkında, 2019 yılında kız arkadaşına şiddet ve cinsel saldırı uyguladığı gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı bulunan Özer Arkun'un Üsküdar'daki evine operasyon düzenledi.
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre; şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlının işlemleri sürüyor.
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