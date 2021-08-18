Rubato Turnede! Gaziantep'te Baklavalarla Karşılandılar. - Son Dakika

"Ayağımızın Tozuyla Antepliler Bizi Çok "Tatlı" Karşıladı."

2021 yaz sezonunun en çok konser veren ekiplerinden Rubato, turnelerinin Gaziantep ayağı için dün şehre geldi.

Uçaktan iner inmez ayaklarının tozu ile baklavalarla karşılanan ekip, Antep'te sahneye çıkmadan önce renkli dakikalar yaşadı.

Gastronomi şehri Gaziantep'e uzun zaman sonra tekrar gelen Rubato çok keyifli bir konsere de imza attı.

İzmir, Alaçatı, Bodrum, İskenderun, Bursa, Trabzon performansları ile turnesine devam edecek olan Rubato, hazırlıklarını bitirmek üzere oldukları yeni projelerinin ilk teklisini Bayhan Yapım etiketiyle Ağustos sonunda yayınlayacak.