Rubato Ve Mehmet Erdem Konya'yı mest etti…
8 dakika önce
Mehmet Erdem ve Rubato birlikte gerçekleştirdikleri konser turnesi kapsamında bu kez Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde dinleyicileri ile buluştular.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:26 Kaynak: Bültenler
Biletleri günler öncesinden tükenen konserde salonu dolduran müzikseverlerle şarkıları hep bir ağızdan söylediler.
Mehmet Erdem ve Rubato'nun beraber sahne aldıkları konser serileri için özel olarak hazırladıkları repertuvarlarının yanı sıra, beraber söyledikleri şarkılar da dinleyiciden bol bol alkış aldı. Mehmet Erdem & Rubato konser serisinin devamı önümüzdeki günlerde Denizli Açık Hava Tiyatrosu ve Antalya Açık Hava Tiyatrosu konserleri ile devam edecek.
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