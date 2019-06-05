Son Dakika Haberleri: Ruble ve yuan için imza attılar
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Ruble ve yuan için imza attılar

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Çin ile ikili ticarette ruble ve yuan kullanımının daha da yaygınlaştırılması ve küresel piyasalardaki istikrarsızlık bağlamında bankacılık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla hükümetler arası bir anlaşma imzaladık" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Çin ile ikili ticarette ruble ve yuan kullanımının daha da yaygınlaştırılması ve küresel piyasalardaki istikrarsızlık bağlamında bankacılık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla hükümetler arası bir anlaşma imzaladık" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:48 
Vladimir Putin, Ekonomi
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