Son Dakika Haberleri: Rueff tekniği ile "kazasız" kurban kesimi
Son Dakika Güncel Haber

Rueff tekniği ile "kazasız" kurban kesimi

1 saat önce

Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor.

Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor.
Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldırım Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban kesiminin tekniğine uygun şekilde yapılması durumunda üzücü kazaların yaşanmayacağını söyledi.
Kurban kesimi öncesinde hazırlık yapılması gerektiğine işaret eden Çakmak, "Birkaç kişinin desteğiyle yapılabilecek 'rueff tekniği'nde hayvan nasıl yatırılır bunu göstermeye çalışıyoruz. En azından bu sayede hayvanları çok rahatsız etmeden, kendimizin de çok yaralanmasına fırsat vermeden gösterilecek basit bir teknikle hayvanı kurban alanına, kurban kuyusuna yakın bir yere yatırmayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi
AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi Teknoloji devi Apple kredi kartı çıkarıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:43:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rueff tekniği ile "kazasız" kurban kesimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]